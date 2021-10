Travaux : la garantie décennale concerne aussi l’isolation

Les loueurs et vendeurs d’habitations ne peuvent plus prendre à la légère la performance énergétique. Depuis 2018, l’isolation et la ventilation optimale font partie des critères définissant la décence d’un logement. Y compris au moment de vendre, un propriétaire doit certifier la sécurité et la santé de l’occupant de son logement. Une mauvaise isolation, non garantie, peut exposer le propriétaire à des recours onéreux, comme le prouve l’histoire suivante.