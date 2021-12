Logement : en cas d’erreur sur la surface, le notaire ne doit rien dédommager

Les erreurs arrivent à tous. Même dans le monde si vaste du commerce, après moult et moult vérifications. En immobilier par exemple, lors de la vente d’un appartement, vous pourriez vous attribuer par inadvertance des parties communes. Dans ce cas, la loi Carrez de 1996 précise que si la surface mentionnée dépasse de plus de 5 % la surface réelle, le vendeur doit restituer à l'acquéreur une partie du prix, proportionnelle à cette différence. Le vendeur n’aura aucun recours auprès de son notaire, comme l’illustre l’affaire jugée suivante.

La plus haute juridiction française estime que cette demande n'est pas recevable. "La réduction du prix et la restitution de la différence correspondent à une réduction de surface et non à un préjudice indemnisable qui pourrait être mis à la charge du notaire défaillant", assurent les juges de la Cour de cassation.