Que dire à votre enfant s'il émet des doutes sur l'existence du Père Noël ?

"Généralement, cette révélation se produit lors de la première année en primaire", note Alain Sotto. "Soit l’enfant le découvre tout seul via des copains en cour de récréation, soit les parents lui annoncent que le Père Noël n’existe pas. Quand il s’agit de la première option, les papas et mamans sont pris en flagrant délit de mensonge."

Que se passe-t-il dans la tête d'un enfant à qui un prof ou un adulte malhabile vend la mèche ? Notre psychopédagogue se veut extrêmement rassurant, affirmant au passage que "les enfants, étant de plus en plus précoces, sont amenés à apprendre cette désillusion de plus en plus tôt" : "Il n’y a pas d’effondrement psychologique suite à cette révélation. La fête continue malgré tout dans la tête de l’enfant qui, s’il ne croit plus au Père Noël, n’en adhère pas moins au rituel, très important pour lui : l’esprit familial perdure joyeusement, et c'est l'essentiel pour lui. Après, ce qu’a fait ce prof aux Etats-Unis se révèle un peu sadique, il n’avait pas à se mêler de cela, c'est uniquement aux parents de le faire. C’est un peu comme si, en tant qu'adulte, il s'autorisait à siffler la fin de la récréation et cassait la fête à laquelle tout le monde s'amusait."