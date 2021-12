Offrir de l'argent à un enfant à Noël, une riche idée ?

"Avant cet âge, établir une liste de cadeaux de Noël pousse l’enfant à s’interroger sur ce qu’il aime et permet aux parents de continuer à s’intéresser à ses goûts, explique-t-elle. Ils peuvent ainsi échanger autour de cette liste et continuer à exercer une certaine influence. Par exemple dans le cas d’une demande de jeu vidéo, ils peuvent faire pencher la balance vers un jeu différent, qui paraît mieux adapté à l’âge et à la personnalité de l’enfant".

Est-ce vraiment une bonne idée de donner de l’argent à son enfant en guise de cadeau de Noël ? Si la plupart des ados préfèrent recevoir des espèces sonnantes et trébuchantes plutôt que des présents dont ils n'auront pas usage (disent-ils), pour les plus jeunes, la question peut se poser. Mais la psychologue Laurence Peltier conseille aux parents d’attendre que leur enfant ait au minimum 12/13 ans, idéalement 14 ans pour s'y résoudre.

Pour autant, selon un sondage* réalisé par l'Institut Poll&Roll pour Pixpay, la nouvelle application bancaire destinée aux adolescents (10-18 ans), 81 % d'entre eux recevront de l'argent à Noël. Et ils sont déjà 70% des jeunes âgés de 10 à 12 ans à être concernés, ce chiffre passant à 82% pour les 13-14 ans puis 86% pour les 15-16 ans, et enfin 92% pour les 17-18 ans. En grandissant, les sommes deviennent aussi plus importantes, avec en moyenne 64 euros pour les 10-12 ans, 67,20 euros pour les 13-14 ans, 80,70 euros pour les 15-16 ans et enfin 100 euros pour les 17-18 ans.

Mais qu'on se rassure, à partir de 15 ans, l’approche devient différente. Laurence Peltier le confirme : "A cet âge, le jeune a besoin de s’affirmer, se différencier et peut désirer des cadeaux/projets plus onéreux, dit-elle. Toutefois, le choix de l’argent doit venir de l’enfant, et il est important dès lors de le respecter, mais pas à n’importe quelles conditions". La psychologue conseille notamment aux parents "d’inciter leur ado à réfléchir en amont au choix du cadeau possible avec la collecte financière".

"En effet, demander/recevoir un cadeau de Noël (ou d’anniversaire) contient une contrepartie, à savoir un minimum d’échange autour de ce cadeau, et donc de transparence sur (au moins une partie de) son utilisation, souligne-t-elle. Ainsi à Noël, au moment de la réception de l’enveloppe, il est important que le jeune puisse échanger sur le projet de dépense, par exemple qu'il prenne le temps de discuter avec son grand-père du projet de vélo, de ses goûts, de ses critères. Puis, une fois l’achat concrétisé, le jeune doit penser à remercier. Résultat, chacun se retrouve dans une des dimensions symboliques du cadeau : à savoir garder une trace matérielle de ce don".

Concrètement, toujours selon le sondage Pixpay, quel que soit le niveau de salaire, les parents seront loin d'être radins envers leurs enfants avec un budget moyen de 81 €. Une mention particulière cependant pour les foyers gagnant entre 1 000 et 1 499 euros nets de revenus. En termes de générosité, ils offriront environ 75,40 €, soit 15 € de plus que les foyers ayant un revenu net compris entre 1 500 et 1999 € (60 €) et autant que les foyers gagnant de 2000 à 2999 € (75,60 €). De quoi faire des heureux chez les filles comme les garçons, les Français faisant preuve d'équité avec tout de même 1 euro de plus pour les filles à Noël !