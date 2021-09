Éloigner un époux violent n'est pas contraire au respect de la présomption d'innocence

La Cour de cassation rétorque qu’il ne s’agit pas d’une privation de liberté : "L'interdiction de fréquenter certains lieux en pareil cas est une mesure justifiée par l'objectif de lutte contre les violences conjugales. Elle est limitée dans le temps et l'espace et n'entrave pas sérieusement la liberté d'aller et de venir. Elle n'est pas non plus contraire au respect de la présomption d'innocence, car il s'agit d'une mesure préventive qui n'est ni une peine, ni une sanction et n'est pas liée à une culpabilité, mais à une possible dangerosité." La Cour refuse donc de saisir le Conseil constitutionnel qu’elle ne juge pas compétent.