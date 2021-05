Droit : le testament peut empêcher une libre utilisation de l’héritage

L’histoire jugée concerne un héritage laissé par une femme à son mari. Le couple avait un fils. Le testament de la défunte stipule que le père doit ensuite transmettre la maison concernée à son fils selon les règles de "l’aide graduelle". Il s’agit d’un don en pleine propriété, mais en deux temps et à deux personnes successives. Le premier héritier se voit alors obligé de garder l’héritage pour son successeur à sa mort. Or, ici, le fils accuse son père d'avoir vendu la maison léguée par sa mère de manière illégale.

La plus haute juridiction française saisie confirme le raisonnement du fils : "Le père, en vendant la maison alors qu'il avait bénéficié d'un legs graduel, avait exercé un droit qu'il n'avait pas." Mais c'est le notaire qui a été condamné à indemniser le fils. D’après les juges, "il n’a pas souligné ces obligations et interdictions lors du règlement de la succession et il n’a pas non plus publié le bien au service de la publicité foncière, ce qui aurait empêché la vente du bien qui devait être conservé."

Pour les juges, il ne faut pas confondre l’aide graduelle et le legs résiduel. Ce dernier permet de léguer à l'un avec l'obligation de transmettre à l'autre ce qui restera au moment de son propre décès. Il se peut dans ce cas qu'il ne reste rien si le bien est vendu. L'auteur du testament intervient donc ainsi dans la succession future du bénéficiaire de son testament.