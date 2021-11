Tant que l'héritage est incertain, il faut l'entretenir

Tant que tous les recours testamentaires ne sont pas épuisés, vous n’êtes pas encore tout à fait propriétaire du bien que vous avez récupéré. Cela signifie que vous devez redoubler de vigilance et prendre soin de ce bien comme s’il s’agissait du plus précieux objet que vous possédiez. Si vous deviez rendre ce bien en mauvais état, la justice vous tiendrait responsable de ces détériorations, comme le montre l’affaire suivante.

Une personne décédée avait, depuis quelques années, rédigé plusieurs testaments contradictoires. Chaque nouvelle rédaction avait annulé la précédente. Comme la loi le dispose, le notaire exécute le dernier testament écrit connu. L'héritage contenant notamment des biens ruraux bénéficie donc au légataire désigné.

Or, le bénéficiaire du premier testament engage un procès et obtient gain de cause. La justice déclare valable le premier testament à son profit. Elle annule les autres et juge le défunt en état d'insanité d'esprit au moment de la dernière rédaction.