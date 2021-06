Logement : l'enfant fiscalement détaché ne compte plus pour le calcul d’un loyer HLM

Lorsque vous achetez des provisions sur le marché, vous prenez une quantité servant à nourrir le nombre de personnes qui vivent dans le foyer. Pas moins, histoire d’éviter que votre petit dernier manque de faim. Pas plus, pour ne pas gâcher. Vous ne vous occupez plus de sustenter votre enfant majeur qui vit à 500 kilomètres de là. Dans un arrêt, la Cour de cassation applique le même principe concernant le calcul du loyer d’une habitation à loyer modéré (HLM).

Le code général des impôts considère comme personnes vivant au foyer les titulaires du bail, les personnes figurant sur leurs avis d'imposition, le concubin notoire ou le partenaire pacsé du titulaire du bail, ainsi que les enfants à charge.

Les arguments de la famille ont donc été rejetés par la plus haute juridiction française. Bien qu'il soit en réalité à la charge de ses parents, l'enfant majeur en cause ne l'est pas fiscalement et ne doit donc pas être compté pour réduire l'éventuel loyer de solidarité.