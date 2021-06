Partage d’un trésor : c’est 50/50 entre le découvreur et le propriétaire

Un jour, au cours de travaux, des ouvriers d'une entreprise de terrassement découvrent un trésor de plusieurs lingots d'or. Le propriétaire décide de signer un accord avec la société pour se répartir le butin : plus de la moitié devait lui revenir et le reste partait à la société. Toute l'équipe des ouvriers et des cadres de l'entreprise devaient se le répartir. Or, quelque temps plus tard, l'un des ouvriers conteste avoir donné un "accord éclairé" pour ce partage, car il ignorait la législation. Il revendique alors la moitié réservée à l'inventeur (le découvreur).