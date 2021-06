Plan local d’urbanisme : les collectivités ne peuvent pas faire ce qu’elles veulent des emplacements réservés

Au fond de votre jardin, vous avez aménagé un verger clôturé, composé de dizaines d’arbres fruitiers. La mairie présente un jour un plan local d’urbanisme et propose de racheter votre morceau de forêt pour le raccorder à la végétation présente au-delà de la clôture. L’équipe municipale abat vos barrières et décide d’en faire un emplacement réservé. Il s’agit d’un terrain destiné à recevoir des voies publiques, des installations d’intérêt général, des espaces verts existants ou nécessaires aux continuités écologiques. Or, quelques années plus tard, la mairie décide de vendre à un promoteur immobilier cet espace pour en faire un immeuble. La Cour de cassation affirme que vous pouvez vous y opposer.