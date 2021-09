L’assurance peut refuser d’indemniser un conducteur alcoolisé

La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement. Les juges estiment qu’un taux d’alcool trop élevé suffit à expliquer l’accident sans devoir en investiguer les causes précises. Dès lors, on ne peut pas assurer que la clause de contrat crée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. "Cette clause contestée, qui délimite le risque assuré et l'engagement de l’assureur, définit l’objet du contrat et elle n’est pas abusive dès lors qu’elle est rédigée de façon claire et compréhensible. Le juge n’a pas alors à en apprécier le caractère abusif ou non", considère la Cour.

La clause en question excluait aussi toute garantie du conducteur qui aurait conduit sous l’emprise de stupéfiants non prescrits médicalement ou utilisés à des doses supérieures à celles prescrites.