Famille : pacsés ou mariés, chacun contribue selon ses moyens

Unis pour le meilleur et pour le pire. Nous avons coutume d’employer cette expression pour le mariage. Nous devons également l’utiliser à l’occasion d’un pacte civil de solidarité (Pacs). Bien qu’il ne s’agisse que d’une convention entre deux partenaires sans témoin, le Pacs les oblige à vivre ensemble ou à se soutenir l’un l’autre sur le plan économique ou sociale par exemple. La rupture, plus simple que pour des mariés, engendre parfois autant de difficultés.

Or, l’assistance financière ne justifie pas la préemption du logement. Les juges ont donc refusé cette lecture : "Si les biens acquis ensemble par des partenaires pacsés sont réputés indivis par moitié, cela ne signifie pas que chacun doive impérativement les financer par moitié. Comme dans le mariage, chacun contribue selon ses capacités financières et non selon la proportion de sa part." Les juges ajoutent : "Puisque l'un des partenaires gagnait beaucoup moins que l'autre et n'avait pas les moyens de rembourser son crédit, l'autre a payé à sa place, selon ses capacités contributives, et n'a pas de créance à faire valoir".