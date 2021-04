Logement : faire de gros travaux rend le futur vendeur responsable des vices de construction

"Il était un petit homme, qui avait une drôle de maison : sa maison est en carton, les escaliers sont en papier. Si vous voulez y monter, vous vous casserez le bout du nez !" La maison de la comptine "Pirouette cacahuète", inventée en 1953 par une institutrice, a sans doute plein d’atours. Mais le facteur s’y est fracturé le visage. En l’occurrence, outre son aspect pittoresque, la justice vous déconseille de vendre la maison pour des questions de non-conformités et de garanties. Surtout si c’est vous qui avez modifié la structure de la maison en réalisant ses travaux.

L'affaire, ici jugée par la Cour de cassation, oppose un vendeur d’un bien immobilier, qui a modifié la structure de sa maison par de gros travaux, à son acquéreur. Le vendeur a en effet refait la toiture et installé une cheminée, sans respecter les normes de sécurité. Or, ces travaux non contrôlés multiplient les "risques graves d’incendies". "Il y a peut-être des défauts dans la toiture, mais ils n'empêchent pas d'utiliser la maison, ils ne la rendent pas "impropre" à l'utilisation, et donc la garantie décennale est inapplicable", rétorque le vendeur.

La garantie décennale fait du constructeur le responsable des travaux. Elle couvre certains dommages pouvant affecter une construction dans sa solidité ou la rendant impropre, et ce, pendant une durée de 10 ans à compter de la fin des travaux.