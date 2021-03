Sur Internet, on ne peut plus dire n’importe quoi sur n’importe qui

La Cour de cassation, finalement saisie, n’a pas admis cet argument : "On ne parle pas des autres sans raison reconnue. Le juge doit faire la balance entre le droit à l'information et le droit au respect de la vie privée. Or, le droit à l'information ne prime sur le respect de la vie privée que s'il alimente un "débat d'intérêt général" plutôt qu'une simple curiosité et si son contenu nourrit effectivement le débat."