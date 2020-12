2021 : et si la chance vous souriait ?

Elle semble parfois si obstinée, à force de sourire même. Qu’elle nous déstabilise et nous interroge. Car au fond, la chance au jeu, en amour ou dans la vie, existe-t-elle ? On vous a trouvé bien cartésiens sur la question. Le paradoxe, c’est que nous y croyons sans y croire et nous sommes des millions chaque semaine à cocher ces chiffres que l’on espère gagnants. Christophe Beaugrand, présentateur du tirage du Loto, explique « qu’il faut une chance sur 19 millions pour remporter le gros lot. On sait qu’en misant quelques euros… On se prend à rêver. C’est aussi ça qu’on achète, un peu de rêve ».