Couvre-feu à 18 heures : comment les familles s’organisent

Au total, six millions de Français sont concernés par le nouveau couvre-feu mis en place. Avec la rentrée, de nombreuses familles doivent s'organiser. A Champagnole (Jura), de nouveaux horaires doivent être respectés : 8h30 à l'école et un retour avant 18h ce soir. "Je trouve cela quand même un peu restreint. Après le travail, on devra un peu courir dans tous les sens", confie une mère de famille. Pour certains par contre, cela ne va pas changer grand chose à part peut-être le fait de ne plus faire les courses le soir. En effet, il faudra oublier tout achat en fin de journée et surveiller l'heure.