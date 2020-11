France/Italie : le bidet de la discorde

Cette invention française du XVIIIe siècle nous a été volée par les Italiens. A l'époque de sa construction, le chateau gigantesque de "Reggia di Caserta" brille par ses dorures et par son système hydraulique. La princesse Caroline, soeur de Marie Antoinette de France, fait venir de Versailles le plus beau mobilier de salle de bains. "Elle voulait s'entourer de tout le confort possible. Donc on a l'eau chaude, l'eau froide, avec un système de chauffage juste au dessus. Mais aussi avec ce qui est un élement fondamental de l'hygiène des Italiens, un bidet", explique Tiziana Maffei, directrice du palais.