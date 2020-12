Mennel : musique, voile et polémique

Femme française et musulmane, Mennel incarne cette jeunesse qui a du mal à trouver sa place. Elle, qui veut juste chanter, a subi de vague d'insultes sur les réseaux sociaux. Les premières sont venues de militants d'extrême droite juste après son passage à The Voice où elle avait chanté voilée. La jeune femme abandonne la compétition à l’époque, puis disparait. Deux ans plus tard, ce sont des Musulmans qui l'ont prise à partie sur Internet, après la publication d'une photo cheveux découverts et vetue d'une chemise. Dans les deux cas, elle est devenue une cible pour les radicaux.