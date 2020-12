Noël, ce sont les enfants qui en parlent le mieux

Tous les ans, un enfant confie préparer un goûter avec des tartines pour le Père Noël, et des carottes pour ses rennes. Pour certains, celui-ci est discret. Pour d'autres, il arrive à chaque fois qu'ils s'endorment. Ce qui énerve un peu les enfants qui aimeraient le voir. "Je vais essayer de me cacher et de le regarder tout doucement sans qu'il m'entende", a confié une fillette. "J'espère qu'il ne va pas m'oublier et tous les enfants aussi", a réclamé un petit garçon. Pour les enfants, les fêtes de Noël et le père Noël mettent du bonheur dans l'esprit de tout le monde.