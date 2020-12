Réveillon de Noël : les bons gestes à adopter pour ne pas se contaminer

Le réveillon de Noël, c'est demain jeudi. L'heure est aux dernières questions pratiques. "Mes enfants et mes petits-enfants se sont fait tester il y a deux jours. Est-ce que je pourrais les embrasser à Noël ?", s'inquiète une grand-mère. "Il faut éviter parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les ainés et ou les gens qui ont des comorbidités sont les plus fragiles. Ce qu'on peut imaginer, c'est que chacun porte un masque, et qu'on fasse ce que font les Américains, le fameux "hug", on les enlace. Là, on sait que le risque est quand même extrêmement mineur", souligne Dr Benjamin Davido, infectiologue - Hôpital Raymond-Poincaré (AP-HP) Garches (Hauts-de-Seine).