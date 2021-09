VIDÉO - Seine-et-Marne : une coiffeuse entremetteuse aide des dizaines de couples à se former

Cupidon habite en Île-de-France et il se nomme Carine Lopes. Depuis cinq ans, cette coiffeuse se passionne pour les histoires de cœur de milliers de célibataires qui s'en remettent à elle pour trouver l'amour. Ce service, qu'elle dispense gratuitement, s'appuie sur un questionnaire qu'elle soumet à ceux qui la sollicitent pour trouver l'âme sœur. Chacun doit y inscrire ses qualités, et décrire son type d'homme ou de femme.

Mais à l'inverse des sites ou applications de rencontres, l'entremetteuse de 58 ans ne s'appuie sur aucun critère physique, et ne prends pas les célibataires en photos. Au total, elle compte 3000 fiches, accumulée depuis 2016, lorsqu'elle a débuté cette activité. Et pour former les couples, elle ne travaille qu'à l'intuition, loin des algorithmes de Meetic ou Tinder.

Aux équipes de Sept à Huit, la coiffeuse confie, dans la vidéo en tête de cet article, avoir commencé à proposer ce service après son deuxième divorce, il y a cinq ans. "Ce concept m'a aidé à revivre, à renaitre, en m'occupant des autres. Je me sens utile. À chaque fois, c’est un challenge quand une personne vient me voir et je me sens un peu responsable de son bonheur. Quand j'y arrive, c’est une vraie fierté. C'est très gratifiant", nous explique-t-elle.

Arnaud, 40 ans et récemment divorcé, a fait appel aux services de l'entremetteuse. "Si je trouve, parmi mes fiches, une personne qui pourrait vous correspondre, je lui parle de vous", lui dit-elle. Peut-être le début d'une nouvelle histoire d'amour.