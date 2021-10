Ai-je automatiquement droit à des jours d’absence si mon enfant est malade ? Le 20H vous répond

Depuis le début de la crise sanitaire, le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". Une rubrique consacrée tout au long de cette semaine au droit du travail, dans le cadre de l'opération "Une Semaine pour l'Emploi", menée par TF1 en partenariat avec Pôle Emploi. Au menu ce lundi : ai-je droit automatiquement à des jours d’absence si mon enfant est malade ? Je dois prendre mes vacances à la fin de la semaine, mais depuis trois jours je suis en arrêt de travail, vais-je perdre mes congés payés ? Je n’ai qu’un seul jour de repos par semaine, est-ce légal ? Garance Pardigon répond à ces questions* sur le plateau de Gilles Bouleau.

Ai-je droit automatiquement à des jours d’absence si mon enfant est malade ?

Oui, ça porte même bien son nom : le congé pour enfant malade. Le code du travail le prévoit à l’article L.1225-61 : "Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale". La durée de ce congé varie selon l’âge de l’enfant : cinq jours par an si votre bébé a moins d'un an, trois jours par an pour un enfant de moins de 16 ans. La convention collective de votre entreprise peut éventuellement prévoir une durée plus longue.

Même si vous prévenez au dernier moment, votre employeur ne peut pas vous le refuser. Vous devez toutefois fournir un certificat médical, ce qui implique nécessairement de faire ausculter votre enfant par un médecin. Et attention, ne soyez pas surpris quand vous recevrez votre fiche de paye : on parle là d’un congé non-rémunéré. La ou les journées seront décomptées de votre salaire à la fin du mois.