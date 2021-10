Annoncer à son patron son départ par SMS, est-ce une démission ou un abandon de poste ? Le 20H vous répond

Depuis le début de la crise sanitaire, le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". Au menu du jour : mon salarié m’a indiqué par SMS qu'il ne reviendrait plus travailler, est-ce une démission ou un abandon de poste ? Comment saisir le conseil des prud’hommes ? Mon entreprise est rachetée, dois-je signer un nouveau contrat de travail ou puis-je garder l’ancien ? Garance Pardigon répond à ces questions sur le plateau de Gilles Bouleau.

Mon salarié m’a indiqué par SMS qu'il ne reviendrait plus travailler. Est-ce une démission ou un abandon de poste ?

Figurez-vous que la justice a tranché cette question récemment, voici l’arrêt de la Cour de Cassation qui fait jurisprudence depuis le 25 novembre 2020. En fait, la réponse dépend de la formulation du SMS. Vous allez le voir, chaque mot compte !

Si le message est explicite, par exemple "je ne veux plus travailler avec toi", c’est une démission. Car le salarié a manifesté d’une façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin à son contrat de travail… Ce message a la même valeur juridique qu’une lettre de démission, envoyée par courrier recommandé ! Sa réception par l’employeur ouvre la période de préavis, dont la durée dépend de la convention collective. C’est l’article L1237-1 du code du travail.

Si le message est plus vague, du type "ne compte plus sur moi", c’est considéré comme un abandon de poste. La principale conséquence est la suspension immédiate du salaire et du contrat de travail. Cela peut aussi déclencher une procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse. C’est l’article L1232-1 du code du travail.