Covid-19 - Vers un pass sanitaire au travail : conditions, sanctions, logistique... les questions qui se posent

D'abord, il faut savoir que le pass sanitaire existe déjà dans les cafés, dans les restaurants. Les salariés de ces secteurs utilisent ce sésame depuis plusieurs mois. Pour les autres entreprises, ce serait possible, mais il faudrait une loi, car elles ne peuvent pas prendre cette responsabilité seules. Et puis, il y a un obstacle de taille : le droit à l'emploi est inscrit dans la Constitution. Et certains juristes proposent de cibler davantage certains lieux, comme ceux présentant un fort risque de contamination, par exemple la cafétéria ou encore la cantine.

Si un salarié ne veut pas s'y soumettre, que se passe-t-il ?

Il y a plusieurs solutions. D'abord, le télétravail est proposé, mais ce n'est pas possible dans toutes les activités. Ensuite, il y a également la possibilité de mettre en place un congé, le temps que le salarié se mette en règle. Et en dernier recours, la suppression du contrat de travail est prévue, comme on l'avait vu d'ailleurs dans l'hôtellerie et la restauration.