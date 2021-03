Un patron a le droit d’enquêter sur son employé

Semez la terreur et vous récolterez la tempête. La Cour de cassation vient de casser un arrêt protégeant une salariée victime d’une enquête secrète, orchestrée par son patron, la jugeant coupable de harcèlement moral.

Ses chefs l’accusaient de "mal se comporter" et lui reprochaient de "proférer des grossièretés voir des injures à caractère racial et discriminatoire, les surveiller en permanence et créer une ambiance de stress et de conflits". Aux vues de ce climat tendu, l'entreprise, avec l'accord des délégués du personnel, a alors chargé un intervenant extérieur d’enquêter sans en informer la salariée visée et sans la faire témoigner. À la suite des investigations, la salariée a été licenciée.