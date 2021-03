Parité au travail : beaucoup de lois pour peu de résultats

Moins 23 %. C’est en moyenne la part de salaire que gagnent en France les femmes par rapport aux hommes, d’après les calculs de l’INSEE à partir de données récoltées en 2017. À temps de travail équivalent, elles touchent 16,8 % de moins que les hommes. Plus on s’élève sur l’échelle des salaires, plus les écarts entre femmes et hommes augmentent. Pire, plus de 28 % des femmes actives en 2019 travaillaient à temps partiel, c’est 20 points de plus que les hommes. Ainsi, 7,8 % des femmes restent "sous-employées" : il s’agit de travailleuses à temps partiel qui souhaiteraient en faire plus, ou qui ont travaillé moins que d’ordinaire pendant une période précise. Mis bout à bout, ces éléments attestent que les Françaises ont travaillé gratuitement en 2020 à partir du 4 novembre, à 16 h 16, selon le collectif féministe Les Glorieuses.

Et pourtant, les lois pour corriger cette anomalie, protéger les femmes dans l’entreprise et obliger le monde professionnel à les laisser diriger se cumulent depuis une cinquantaine d’années. Rachel Silvera, économiste spécialiste des égalités professionnelles, ne contient pas sa colère : "Ces lois ne rencontrent pas leur public. Il n’y a aucune volonté politique pour les faire appliquer. On n’avance pas, on reste avec un quart de salaire en moins. On manque d’évaluation et de suivi."