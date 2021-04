Parité dans l’entreprise : l’insuffisance des quotas

Michel Ferrary, professeur de management des ressources humaines à l'Université de Genève, appelle ce phénomène la "bipolarisation sexuelle des entreprises". Raquel Silvera, économiste spécialiste des égalités professionnelles à l'université de Nanterre, abonde : "Soin aux autres, aide à la personne, éducation, commerce, nettoyage, etc. Certaines professions restent dévolues aux femmes, qui concentrent parfois jusqu’à 90 % des emplois. On ne sort pas encore de l’étiquette. Les femmes prolongent, par leur travail, ce qu’elles font dans la sphère privée et leurs compétences ne sont pas toujours reconnues. Beaucoup considèrent ce qu’elles font comme allant de soi : les règles sanitaires manquent de rigueur, les salaires ne suivent pas." Souvent au contact des "covidés", des personnes âgées ou à faire la classe à leurs enfants privés d’école, les femmes demeurent fragilisées par la pandémie. Non seulement elles se cantonnent à des métiers de l’ombre, mais elles restent minoritaires à la direction des entreprises. L’État en prend progressivement conscience et la loi Copé-Zimmermann y a répondu en 2011 en instaurant des quotas.

36 %. C’est la part des femmes parmi les managers en poste dans le monde l’an dernier, d’après le Forum économique mondial. C'est un peu mieux qu'en 2019, mais à ce rythme, il faudra 257 ans à l'humanité pour atteindre la parité managériale. Plusieurs études montrent par ailleurs que la crise du Covid19 accroît les inégalités homme-femme dans le monde du travail. L’OCDE montre que les femmes restent surreprésentées dans les emplois précaires et les secteurs les plus touchés par les mesures sanitaires.

En janvier 2011, l’Assemblée nationale adoptait la loi Copé-Zimmermann. Elle impose des quotas de 40 % de femmes dans les conseils d’administration et de surveillance des entreprises. "Elle a permis de franchir une étape décisive dans le combat pour l’égalité femmes-hommes et a fait sauter des verrous culturels et idéologiques. Grâce à cette loi, la France est sur la première place européenne en matière de féminisation des conseils d’administration de ses grandes entreprises", se réjouit le ministère de l’Économie sur son site. La loi a très bien fonctionné : dans les instances de surveillance des entreprises du SBF 120 (indice des plus grosses capitalisations en bourse de sociétés françaises), par exemple, on compte désormais 45,8 % d’administratrices. Plus de vingt de ces sociétés en dénombrent même au moins 50 %.

Syndicalistes, chercheuses ou encore militantes applaudissent unanimement la mise en place de ces quotas. Rebecca Amsellem, activiste et fondatrice de la lettre d’information "Les Glorieuses", milite pour la discrimination positive : "Si la société ne fait pas les choses correctement, la loi doit lui donner un coup de pouce. En obligeant les recruteurs à aller chercher des femmes compétentes, on se dirige concrètement vers l’égalité. On reste néanmoins ancré dans une structure patriarcale et hiérarchisée par les hommes dont les femmes ne tirent pas de bénéfice. Elles doivent encore s’adapter. Lorsque les femmes ne sont pas autour de la table, c’est qu’elles sont au menu." Chiara Corazza, présidente du Women's Forum, renchérit : "Pendant cette décennie, nous avons pu le constater : quand les femmes sont complètement associées à la gouvernance et contribuent en première personne à la définition de la stratégie de l’entreprise, elles apportent une autre perspective, elles déploient une approche différente, à laquelle probablement les hommes seuls n’auraient pas pensé."