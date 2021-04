Entreprise : le délégué syndical garde son siège en cas d’élection annulée

Dans les entreprises de plus de 50 salariés, les délégués syndicaux jouent un rôle important. Ils portent les revendications du personnel, négocient les conventions et accords d'entreprise concernant les salaires, la durée et l'organisation du temps de travail, les formations professionnelles, etc. Ils peuvent circuler librement dans l'entreprise que ce soit pendant ou en dehors de ses heures de travail. Leur élection prend donc toute son importance et les chefs d’entreprise y restent très attentifs. Parfois trop : la Cour de cassation vient d’y mettre le holà.