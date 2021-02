Hubside.Store, un réseau créateur d’emplois

Un projet ambitieux. Quelques mois seulement après son lancement, Hubside.Store, enseigne spécialisée dans la vente et la location de produits multimédias neufs et reconditionnés, étend son réseau. Elle s’apprête à recruter 600 salariés en CDI, partout en France. L’enseigne déjà présente dans quelques-uns des principaux centres commerciaux de la région parisienne (Aéroville, Carré Sénart, So Ouest, Vélizy 2, Rosny 2), dans les Hauts-de-France (Lille et Villeneuve d’Ascq), et dans les villes telles que Paris, Lille, Lyon, Grenoble, Toulouse et Nîmes compte ouvrir d’ici à 1 an, 100 magasins en France et en Europe et 500 d’ici à 3 ans.

Vous ne connaissez pas encore Hubside.Store ? Cette nouvelle enseigne high tech, respectueuse de l’environnement, est pourtant dans l’ère du temps. Elle propose une large gamme de références neuves ou reconditionnées : téléphonie, multimédia, et même des produits connectés. Son objectif ? Instaurer une relation de proximité et de confiance avec ses clients. L’enseigne propose un espace de réparation et de recyclage, de location de multimédia et de mobilité urbaine (drones, trottinettes électriques, karts, consoles de jeux vidéo...) dans chacune de ses boutiques franchisées.

Vous l’aurez compris, l’humain est au centre de ses préoccupations. Hubside.Store souhaite, au travers de ses points de vente physique, offrir à ses clients une relation personnalisée. Ils y trouveront des conseils, mais également des services adaptés en fonction de leurs besoins. L’enseigne a ainsi imaginé un Pass’Location, qui permet à chacun de tester les nouveautés de leur choix pendant une durée déterminée.