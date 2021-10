Aucune comptabilité obligatoire pour un gestionnaire de société civile

"Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin", affirme un proverbe africain. Lorsque vous avez un projet sans les fonds pour le réaliser, vous pouvez néanmoins penser à ouvrir une société civile immobilière, agricole, professionnelle ou intellectuelle. Des coassociés vous aident ainsi à financer la société. Le gérant nommé en commun peut être l’un d'eux, une autre personne physique ou morale. Attention, il n’a pas tout à fait les mêmes prérogatives qu’un directeur général d’une entreprise classique. La Cour de cassation le rappelle à l’occasion de l’affaire suivante.