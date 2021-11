Aux prud'hommes, les juges peuvent retenir une preuve illicite contre un salarié

Dans un premier temps, la justice donne raison au salarié : "Le système de surveillance, qui doit être porté à la connaissance des salariés avant sa mise en place, avait été annoncé comme destiné à assurer la sécurité des biens et des personnes dans le magasin", relève les prud'hommes. Il ne peut donc pas être utilisé comme moyen de surveillance du travail et des employés, plaide le salarié licencié. "Cet usage n'ayant pas été annoncé, il se serait agi d'un moyen de preuve illicite", poursuit le présumé fautif.

Or, pour la Cour de cassation, c'est au juge d'apprécier s'il peut en tenir compte. La Cour ajoute que les juges doivent néanmoins respecter plusieurs conditions : que la procédure demeure malgré cela équitable, que l'atteinte éventuellement portée aux droits du salarié ne soit pas démesurée au regard du droit à la preuve de son patron et que cette atteinte soit indispensable et proportionnée au but poursuivi. Elle a renvoyé cette affaire en jugement en appel.