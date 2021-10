Non vacciné, mon employeur doit-il prendre en charge mon test si j'ai un déjeuner professionnel ? Le 20H vous répond

Que se passe-t-il s’il décide de vous rembourser quand même ces tests ? Il est probable qu’il ne puisse pas déduire ces frais de ses impôts et de ses charges sociales. Cela risque de coincer avec l’URSSAF et ce sera donc une perte sèche pour l’entreprise.

Depuis le début de la crise sanitaire, le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". Une rubrique consacrée tout au long de cette semaine au droit du travail, dans le cadre de l'opération "Une Semaine pour l'Emploi" , menée par TF1 en partenariat avec Pôle Emploi. Au menu du jour : non vacciné, j'ai un déjeuner professionnel au restaurant, mon employeur doit-il prendre en charge mon test ? Je n’ai toujours pas été payé pour mon job d’été, sous quel délai mon employeur doit-il me verser mon salaire ? En apprentissage, mes heures supplémentaires doivent-elles être rémunérées ? Garance Pardigon répond à ces questions* sur le plateau de Gilles Bouleau.

Je n’ai toujours pas été payé pour mon job d’été : sous quel délai mon employeur doit-il me verser mon salaire ?

Ce qui est sûr, c’est que cet employeur est hors délai ! C’est l’article L3242-1 du code du travail : "Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois". Aucune date précise n'est fixée pour le versement du salaire, c’est à l’employeur de choisir, à condition de respecter sa périodicité : tous les mois ou tous les quinze jours, pour les saisonniers par exemple.

Concrètement, si le salaire est habituellement versé le 25 du mois, il ne peut pas l’être le 30 le mois suivant. Sinon, c’est considéré comme un retard.

Quels recours si je ne suis pas payé en temps et en heure ? Vous pouvez saisir le conseil des prud’hommes. En plus du paiement des salaires non perçus, vous toucherez certainement des dommages et intérêts. Votre employeur, lui, encourt une condamnation pénale et jusqu’à 2250 euros d’amende, comme le rappelle l’article R3246-1 du code du travail.

Je suis en apprentissage et je fais beaucoup d’heures supplémentaires. Doivent-elles être rémunérées ?

Vous devez être logé à la même enseigne que vos collègues non-apprentis. Un apprenti est un salarié comme un autre. Il a donc droit au paiement de ses heures supplémentaires, si cela est prévu dans son contrat d’apprentissage. C’est l’article L6221-1 du code du travail : "Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail conclu entre un apprenti et son représentant légal et un employeur". En d’autres termes, un contrat d’apprentissage n’est rien d’autre qu’un contrat à durée déterminée. Relisez-le pour savoir à quelle sauce vous êtes mangé !

Comment sont payées vos heures supplémentaires ? Cela dépend de la convention collective de votre entreprise. Mais elles sont forcément majorées à 10% ou à défaut remplacées par un repos compensateur équivalent.