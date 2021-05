La famille d’une victime de faillite ne peut rien racheter

Au Monopoly, vous avez acheté une maison rue de Paradis. Vous n’avez plus grand-chose à la banque et, en passant rue de la Paix, vous devez dormir dans une triple propriété qui vous demande une somme impossible à payer. Vous devez hypothéquer votre Paradis pour assurer les frais de votre nuit paisible qui devient un enfer.

Dans la vraie vie, s’agissant d’une entreprise, d’une association voir d’une personne physique, les choses ne diffèrent pas de beaucoup. Si vous faites faillite, vous ne pouvez plus assurer le fonctionnement de l’entreprise et vous n’avez plus les fonds nécessaires pour respecter ses échéances financières. En cessation de paiement, l’entreprise dépose le bilan et ses biens sont revendus par le liquidateur pour rembourser ses créanciers. La nuance par rapport au Monopoly : votre famille ne peut pas racheter vos biens.