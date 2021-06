Travail : la violence reste inexcusable

Un vendeur d’un magasin se plaint auprès de la Cour de cassation d’avoir été licencié pour faute grave. La raison : avoir menacé et frappé un collègue lors d'une réunion. Organisée par leur supérieur, cette rencontre visait à calmer leur inimitié. Le plaignant conteste la faute grave en invoquant sa propre attitude, exempte de tout reproche depuis des années. Il ajoute avoir répondu à une provocation, ayant lui-même reçu un coup de ce collègue deux heures plus tôt dans la boutique. Le patron refuse de considérer que l'altercation précédente atténue la faute. Il ne tient pas compte non plus de l'ancienneté irréprochable de son salarié.