Travail : tout salarié a droit à n’importe quelle formation

La formation continue, même en emploi. Un projet politique mené par les gouvernements successifs que la justice vient de graver dans le marbre. Sur le site du ministère du Travail, on peut lire : "La formation professionnelle est un outil majeur à la disposition de tous les actifs : salariés, indépendants, chefs d’entreprise ou demandeurs d’emploi. Elle permet de se former tout au long de son parcours professionnel, pour développer ses compétences et accéder à l’emploi, se maintenir dans l’emploi ou encore changer d’emploi." Depuis la loi de septembre 2018 sur la "Liberté de choisir son avenir professionnel", l’employeur a la charge de former ses salariés.