La violence au travail admise sous condition

Les juges de la Cour de cassation estiment qu’il n’y a pas de motif pour une telle sanction : "Toute idée de licenciement doit être écartée lorsqu'il s'agit d'une violence commise en réaction à une autre, dans un contexte professionnel de tension psychologique et de fréquentes altercations". En l’occurrence, si vous subissez une forte pression, un moment d’égarement violent ne vous condamnera pas à un licenciement. "Il n'y a pas de faute grave justifiant un licenciement sans préavis et il n'y a même pas non plus de cause réelle et sérieuse de licenciement avec préavis", précisent les juges.