Entrepreneurs : comment simplifier la gestion de votre entreprise ?

Il existe pourtant une solution à votre problématique. Axonaut est un outil de gestion globale allant de la prospection à l’encaissement. Il a été pensé spécialement pour les entrepreneurs. Il possède de multiples avantages. Simple d’utilisation, intuitif, il condense les différents outils qu’une TPE doit utiliser chaque jour : prospection, suivi commercial, agenda, archivage de mails, devis et factures, note de frais, création d’e-mailing, gestion du personnel, gestion de stocks...

Vous rêviez de vous lancer dans l’entrepreneuriat. C’est désormais chose faite. Mais plus les mois passent, plus vous êtes submergé de travail. Il faut dire qu’au quotidien, vous perdez beaucoup de temps avec la gestion des taches administratives : prospection, suivi de clientèle, facturation, gestion de planning… Sans parler du fait que vos prestations sont, la plupart du temps, réglées avec plusieurs mois de retard. Pas simple pour vous y retrouver. Vous avez beau être organisé, votre ordinateur croule sous les fichiers Excel. Cela vous empêche de vous concentrer sur l’essentiel : développer votre business et générer de la croissance. À votre grand désespoir…

Avec Axonaut, vous allez grandement changer votre quotidien notamment lors de la gestion de devis et factures. En un rien de temps, vous éditez des devis aux couleurs de votre entreprise. Des devis que vous transformez en un clic en factures et que vous envoyez directement depuis le logiciel ou l’application.

Vous comptez des employés dans votre entreprise ? Vous avez la possibilité de filtrer les fonctionnalités auxquelles vos différents collaborateurs ont accès afin de préserver la confidentialité de données sensibles en limitant les risques de maladresses : saisies erronées, etc. Une sécurité d’autant plus utile qu’à compter du 1er janvier 2023, toutes les entreprises devront accepter et progressivement émettre des factures sous forme électronique.

Avec Axonaut, il est également possible de suivre les paiements et de relancer les clients. Mais aussi de réaliser des paiements directement en ligne au travers d’un serveur sécurisé. De quoi vous enlever une sacrée épine du pied. D’autant que, cette start-up 100 % française, accorde beaucoup d’importance à la relation clients. Ces derniers peuvent consulter le SAV sur leur portail en ligne 24 h/24 et 7 jours sur 7. Ils peuvent également ouvrir un ticket précisant leur question, Axonaut est très réactif.

Cette solution peu coûteuse a déjà séduit plus de 30 000 utilisateurs. Tous s’accordent à dire que cet outil est "simple d’utilisation", qu’il permet de "faire gagner du temps" et de "fluidifier son organisation". Toujours à l’écoute des besoins de ses clients, Axonaut ne cesse de faire évoluer son produit.

Bon à savoir : les entreprises de moins de 11 salariés ayant engagé des dépenses de numérisation ou qui comptent le faire d’ici le 30 juin, peuvent bénéficier d’un coup de pouce de l’Etat sous la forme d’un chèque forfaitaire de 500 euros. Axonaut est éligible à ce dispositif.