24h dans la peau d'un détective privé

C'est un rendez-vous avant l'aube, une filature qui commence sur un quai de gare. La mission de ce détective privé est de repérer et suivre un mari soupçonné d'adultère. Mais cette fois, sa cible l'a surpris et a changé de direction. À toute allure, il faut la rejoindre dans le métro. La filature continue dans la rue, à bonne distance. L'homme qu'il suit pourrait retrouver son amante.

Après deux heures de piste, rien n'est signalé. Et la surveillance reprendra plus tard. "Les gens quand ils viennent nous voir, c'est qu'ils ont souvent tout essayé avant, par le conseil d'un ami ou d'un avocat. Alors, on est vraiment le dernier recours", confie Nicolas Bilbao, détective privé, directeur d'enquêtes, Visiopole Investigations - Paris (8e). Son métier est d'être discret, banal au point de devenir invisible. Ce quinquagénaire s'est reconverti et voulait un métier de terrain. Il a passé les diplômes et reçu les agréments délivrés par le ministère de l'Intérieur.