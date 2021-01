À la rencontre des derniers tisseurs de soie de l'Hexagone

La manufacture lyonnaise Prelle, créée en 1752, a su résister aux sirènes de la délocalisation. L'atelier familial occupe les mêmes murs à Lyon depuis plus d'un siècle. Au premier étage, la pièce n'a pas changé. Johan Dampierre y travaille en tant que canut, un ouvrier tisserand. Ils ne sont plus que trois en France à connaître les secrets de ces anciens métiers Jacquard, commandés par des cartes perforées. "C'est vraiment très minutieux, il faut vraiment être très patient. On avance petit à petit. Si on fait 4 cm dans la journée, c'est une bonne journée", précise-t-il.