Absentéisme au travail : le boom des agences d'intérim

Il s'est présenté spontanément parce qu'il sait que les besoins sont importants. Nicolas est demandeur d'emploi et veut travailler dans n'importe quel domaine. C'est justement dans la logistique qu'il obtient une mission de plusieurs jours après un entretien de quelques minutes seulement. Dans cette agence d'intérim, les opérateurs ne font que ça : appeler des candidats potentiels. L'absentéisme pour cause de Covid grimpe dans certaines entreprises. Alors, il y a besoin de renforts et vite. Les demandes sont en hausse de plus de 10% depuis le début de la semaine.