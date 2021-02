Appel à renforcer le télétravail : les entreprises peuvent-elles faire plus ?

Dans cette entreprise spécialisée dans la livraison de fourniture de bureau, on est au maximum de ce qu'on peut faire sur le télétravail. Et ça ne peut pas être du 100%. "On a à peu près 50% des collaborateurs qui sont en présentiel parce qu'ils travaillent dans des métiers qui sont dans la préparation de commande, de la distribution, de la réception de produit qui ne sont pas des métiers télétravaillables. Et on a les 50% restants qui sont en télétravail", nous confie Lara Le Gal, DRH de l'entreprise Bruneau. Tous les employés de bureau travaillent depuis chez eux. Mais pour que ça marche, leur manager font des points chaque semaine avec eux pour être bien certain que cette situation leur convient. .