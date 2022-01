Après leurs études, ils reviennent dans leur région

Environ 83% des Français sont fiers de leur région. Une fierté qui pousse de nombreux jeunes adultes à revenir vivre en milieu rural après leur étude en ville. A 26 ans, Noéline ne voyait pas sa vie ailleurs qu'à Olliergues (Puy-de-Dôme). La ville compte 800 habitants. Avant de racheter une pharmacie, la jeune femme originaire de la campagne a vécu six ans à Clermont-Ferrand pour ses études. Une fois son diplôme en poche, impensable pour elle de s'installer en ville. Noéline a été chaleureusement accueillie par les habitants. Comme elle, de plus en plus de jeunes choisissent la tranquillité et la proximité des petits villages.