C’est la haute saison pour les chauffagistes

A peine rentré à l'entreprise, Fabien Hebrard, chauffagiste, doit refaire ses plannings. Depuis quelques semaines, il fait face à de nombreuses absences et ne trouve pas de nouveaux employés. "On a du mal à recruter dans le bâtiment parce que c'est des métiers en plus techniques. On ne demande pas de main-d’œuvre basique", explique-t-il. "Il faut jongler entre les cas Covid, le manque de main-d’œuvre et le manque de matériel", déplore-t-il. Les professionnels essaient de gérer les urgences, mais beaucoup s'inquiètent pour la suite de l'hiver.