Cantines, aération, télétravail : les nouvelles règles en entreprise

Depuis ce matin, les entreprises doivent suivre un nouveau protocole sanitaire. Télétravail, distanciation, cantine... Que prévoit-il exactement ? Comment peut-il être mis en place rapidement ? Illustration en région parisienne et à Montpellier.

Comme un air de déjà-vu. Commander son panier repas en amont sur Internet et le récupérer à un horaire bien précis pour limiter les rencontres entre les salariés, ce fabricant d'ascenseurs est revenu à un protocole plus strict. “On revient finalement à mai 2020. Ça commence par le réfectoire, on neutralise une chaise sur deux pour respecter 2 mètres de distance. Le masque est porté et le gel à disposition”, détaille Philippe Boué, PDG de “Schindler”. Au réfectoire, la jauge a été réduite de moitié.

Le gouvernement préconise aussi des roulements pour la pause déjeuner, des plages horaires élargies et la possibilité de déjeuner seul à son bureau. Des mesures bien accueillies par les salariés. “S’il faut passer par là pour s'en sortir, on fera”. “Au moins, on a la possibilité de venir au Bureau et c'est déjà bien et de ne pas rester tout seul chez soi en télétravail”, réagissent-ils. Concernant le télétravail, l’exécutif n'a pas fixé d'obligations aux entreprises. Mais il est fortement encouragé.

Aérer les bureaux 5 minutes toutes les heures, cette PME d'informatique basée à Montpellier suit les recommandations du gouvernement. Les pots entre collègues et les fêtes de fin d'année ne sont pas interdits, mais fortement déconseillés. Ici, on a pris les devants. “On a un événement d'entreprise qui a été annulé, parce qu'on avait prévu de faire un apéro qu'on a plus fait depuis 2 ans. Donc, on tend l'oreille et on essaie de s'adapter”, explique Benjamin Chalande, dirigeant de “Lundi matin”.

Tous les salariés rencontrés nous l'ont confié : ils ont appris à vivre et travailler avec le virus.

TF1 | Reportage E. Despatureaux, F. de Juvigny, O. Cresta, J.V. Molinier, F. Fernandez

