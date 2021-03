Cantines d’entreprise : les nouvelles règles sanitaires.

Avec une seule personne par table, il n'y aura plus 143 places assises dans le restaurant de l'entreprise dans laquelle nous nous sommes rendus, mais 71. Sauf à encourager le télétravail, il faudra élargir les plages horaires pour que tout le monde mange. Mais ce n'est pas sûr que cela fonctionne selon le directeur. "On est en France, on aime bien manger. J'entends souvent des convives qui me disent : je ne suis pas capable de venir manger à 14 heures ou à onze heures", raconte Philippe Muscat.

Le gouvernement demande donc aux entreprises de développer le panier à emporter. Une option déjà mise en place chez le spécialiste de la restauration collective. Chacun choisit son menu et son créneau horaire en amont via une application. Le service est proposé par un prestataire dans de plus en plus d'entreprises. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.