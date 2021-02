Ces personnes qui travaillent en extérieur malgré le froid

À quelques centaines de mètres de là, le froid mord les chevilles de Théo, facteur depuis un an et demi. Il fait sa tournée au pas de course avec quelques pauses appréciées. "On a toujours des gens qui nous paient des cafés pour qu'on se réchauffe un peu. Sinon, il faut bien se couvrir, prendre des gants.