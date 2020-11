Confinement : les apprentis inquiets de ne pouvoir mettre en pratique leur formation

À Émerainville, il ne reste plus que les cours de découpage à Mathieu Duchesne pour se former au métier de cuisinier. Le restaurant où il travaille en alternance a fermé le 30 octobre dernier, et tous les programmes de formation ont été perturbés. Les enseignants font tout ce qu'ils peuvent pour maintenir les apprentis à niveau, même si le restaurant de l'école ne peut plus accueillir des clients. Désormais, le service est simulé par les élèves en bac pro, alors qu'ils auraient aimé peaufiner leurs techniques dans des conditions réelles. Cette année, 80% des apprentis sont privés de formation. "Ce qui suscite une perte de motivation pour beaucoup", a affirmé Didier le Mat, formateur de service en salle au CFA UTEC.