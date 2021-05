Congés et RTT : ce que votre employeur a désormais le droit d'imposer

Comme de nombreux salariés, Océane a été de longs mois en chômage partiel. Elle a cumulé de nombreux jours de congés et a été contrainte de les poser. "C'est mon employeur qui a choisi les dates. On accepte sur le moment. Tout le monde est dans le même bain. Donc on est solidaire", explique la salariée dans le secteur du cinéma. Et son employeur en a parfaitement le droit.