Covid : est-on potentiellement contagieux après la vaccination ? Le 20H vous répond

Peut-on partir en vacances ce samedi si on habite dans les Alpes-Maritimes ?

La préfecture des Alpes-Maritimes nous confirme que les déplacements pour se rendre dans une zone non confinée sont autorisés. Possible aussi de vous rendre à l’aéroport et à la gare pour voyager. Mais il faut que vous vous munissiez de l’attestation dérogatoire de déplacement et d’un justificatif comme une preuve de réservation, par exemple.

Est-on potentiellement contagieux après la vaccination ?

Oui, vous pouvez être contagieux mais pas à cause du vaccin. Si vous avez été exposé au virus, même vacciné, vous pourrez encore le transmettre. Mais il y a sans doute un espoir. Un infectiologue nous a confié que, selon une récente étude de Pfizer, les vaccinés transmettraient moins le virus que les non-vaccinés.

Les heures travaillées après 18h sont-elles considérées comme des heures supplémentaires ?

Non, les heures travaillées après 18h ne sont pas des heures supplémentaires, ce sont uniquement celles travaillées au-delà de 35h. Le couvre-feu n’a aucune incidence sur votre contrat de travail ou les heures que vous devez faire.