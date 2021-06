Crise sanitaire : Romain ne regrette pas de s’être reconverti en pisciniste

Romain Courcelle doit remettre en service la piscine de son client au plus vite. Entretien, réparation, installation, les chantiers s'enchaînent. Il travaille jusqu'à 15 heures par jour, et c'est comme ça depuis qu'il est devenu, il y a un an, pisciniste. Quand nous l'avions rencontré, sa nouvelle activité était déjà florissante. Aujourd'hui, le reconverti touche jusqu'à quatre fois plus que quand il organisait des soirées, son ancien métier.